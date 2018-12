Deel dit artikel:













Heel Drenthe op koopjesjacht tijdens tweede kerstdag Zo'n tweehonderd mensen stonden vanmorgen al voor de deur te wachten van Schutrups (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Het wordt steeds meer een trend: shoppen met de kerstdagen. Ook in Drenthe waren de koopjesjagers al vroeg actief.

Geschreven door Robbert Oosting

Zo stonden er vanochtend in alle vroegte in Exloo al zo'n tweehonderd mensen te wachten voor de deuren van schoenenwinkel Schutrups vanwege de containerverkoop.



'Ik denk dat mensen toch een beetje van het chaotische houden'

"Dit jaar hebben we twaalf containers", vertelt bedrijfsleider Jeroen Broekman. "We zijn zes jaar geleden begonnen met vier stuks voor de winkel. Dat was direct een megasucces." De hele dag door komen honderden mensen naar Schutrups in Exloo om te kijken of er nog een paar schoenen voor ze bij zit en wil je volop keus, dan moet je er vroeg bij zijn.



"Ik zit ook liever onder de boom vandaag", grapt Broekman. "Nee hoor, het is hartstikke gezellig. Aan het eind van de middag gaan de mensen met z'n allen eten, maar eerst hierheen."



Vlooienmarkt

Ook in de veilinghallen in Eelde is het een komen en gaan van koopjesjagers. Daar wordt - traditiegetrouw - op tweede kerstdag de vlooienmarkt georganiseerd en dat al 25 jaar. "Ik denk dat we nog eerder bezig waren met de kerstmarkt dan dat er koopzondagen waren", lacht marktmeester Henk Hof van Vitalis. "De meubelboulevards hebben het zo'n beetje bij ons afgekeken. Het is natuurlijk dé uitgaansdag van het jaar en dat zie je weer terug in het publiek en het aantal standhouders."



Morgen is er niets meer te zien van de vlooienmarkt en kunnen in de veilinghal weer gewoon bloemen worden verkocht.