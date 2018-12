Deel dit artikel:













Locadia scoort eindelijk weer in Premier League Jürgen Locadia heeft na negentien wedstrijden weer gescoord voor Brighton & Hove Albion (foto: RTV Drenthe)

Brighton & Hove Albion heeft Arsenal dankzij een doelpunt van Jürgen Locadia puntenverlies bezorgd. De uit Emmen afkomstige spits bepaalde tegen de Gunners de eindstand: 1-1.

Locadia was in de 35e minuut alert toen een doorgekopte bal in zijn richting kwam. Hij onderschepte de bal, omspeelde Arsenal-keeper Bernd Leno en plaatste de bal in het lege doel. Zijn doelpunt betekende de 1-1.



De 25-jarige Locadia had in de afgelopen negentien duels waarin hij in actie kwam niet gescoord. Hij beleefde nog een uitstekende start in Brighton door in zijn eerste twee optredens te scoren.