Celstraf voor angstige vrouw die man stak met mes

Voor het steken met een mes is een 38-jarige vrouw uit Nieuw-Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Hiervan zijn drie maanden voorwaardelijk.

Ze raakte een man in zijn hand. Hij liep hierdoor een doorgesneden pees op. De rechter vond zware mishandeling bewezen.Het steekincident gebeurde op 5 juli in een woning aan de Oldenoert in Leek. De vrouw stak de man uit angst. Ze dacht dat hij slechte bedoelingen met haar had door haar mee te willen nemen naar Groningen. Ze dacht dat hij haar de prostitutie in wilde drijven. Ze pakte een mes en stak van zich af.De twee hadden die avond ruzie gekregen over het wel of niet mogen verblijven in die woning. De vrouw heeft in het verleden in de prostitutie gezeten, maar was hier al jaren uit. De gedachte dat ze hier opnieuw in zou belanden maakte haar wanhopig. De rechter vond niet dat hier sprake was van noodweer. Daarvoor was haar reactie te buitenproportioneel.De rechter hield er rekening mee dat ze niet eerder met justitie in aanraking geweest. Ook vond de rechter het van belang dat de vrouw zich laat behandelen aan haar psychische- en verslavingsproblematiek. Ze moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim duizend euro betalen.