Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ruinerwold komt in actie voor dorpsgenote De overleden zoon van Roelien was gek op Italiaanse sportwagens (foto: Henk Smit)

Inwoners van Ruinerwold zijn een inzamelingsactie begonnen voor dorpsgenote Roelien Gerrits. De actie is bedoeld om haar na een verdrietige periode een steuntje in de rug te geven.

Roelien verliest in 2013 haar man aan de erfelijke bindweefselziekte EDS. Ze blijft achter met haar zoon. In de jaren erna overlijden ook de beide ouders van Roelien. De ellende is groot binnen het gezin als blijkt dat ook haar zoon Milan dezelfde ziekte als zijn vader heeft. Na maanden vechten voor zijn leven, overlijdt de 14-jarige Milan vorig jaar in november.



"Roelien is binnen een paar jaar tijd nu helemaal alleen", vertelt dorpsgenoot Henk Smit. "En ze maakt ook financieel nu een moeilijke periode door. We zamelen daarom geld in, zodat ze haar leven weer een beetje op poten krijgt en dat de zon weer een beetje gaat schijnen in haar leven."



Smit kan niet vertellen hoeveel geld er inmiddels is ingezameld. "Maar in onze winkel staat een pot en daar hebben al veel mensen bijvoorbeeld kappersbonnen en kledingbonnen in gedoneerd. Eind januari willen we alles aan Roelien overhandigen."



In een interview op Ruinerwold.info vertelt Roelien dat ze de actie erg op prijs stelt. "Ik hoop financieel dan weer een buffer op te kunnen bouwen. Maar ik vind het ook erg belangrijk dat een deel van de donaties naar onderzoek naar EDS gaat, en dat de ziekte meer bekendheid krijgt. Want heel veel mensen weten niet eens dat de ziekte bestaat."