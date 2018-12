Kerst Volleybal Toernooi in Assen barst los

Het is een begrip in Assen: het Kerst Volleybal Toernooi. Dit jaar wordt het voor de 69ste keer gehouden. Drie dagen lang strijden 850 deelnemers, verenigd in 75 teams, om de prijzen.

"Het toernooi staat bekend om de gezelligheid en goede sfeer", zegt organisatievoorzitter Thimo Bonder die er voor het zesde jaar op rij bij is. "Het zijn allemaal clubteams en er zitten veel studententeams bij."Er dreigde nog een kink in de kabel te komen, want veel teams sliepen altijd op de locatie Salland van het Vincent van Gogh. Maar de school trok zich dit jaar terug."We moesten toen snel op zoek naar een oplossing", vertelt Bonder. "En dankzij subsidie van de gemeente Assen is die gevonden. De teams slapen dit jaar voor het eerst in sporthal Olympus, daar is plek voor ongeveer 430 deelnemers."De teams komen uit binnen- en buitenland, zoals Duitsland en Italië. De wedstrijden zijn vanochtend begonnen om half tien. "Het is altijd hartstikke gezellig en een mooie manier om weer wat van het kerstvet kwijt te raken", zegt een deelneemster van een team uit het Groningse Kolham."Ik volleybal omdat ik niks leuker vind dan volleyballen. Waarom dan nu niet hier?", zegt een teamgenote. "En 's avonds is het feest. Dan maak je contact met leden van andere teams. Ik heb hier al wel een paar leuke jongens ontmoet, ha ha ha."