'Steeds grotere kans dat wolf zich in Drenthe vestigt'

De kans wordt steeds groter dat de wolf zich definitief in Drenthe vestigt.

"Ik kan met vrij grote zekerheid zeggen dat er weer wolven uit Duitsland naar Drenthe komen. Meestal gebeurt dat in het vroege voorjaar", vertelt boswachter Aaldrik Pot.Er liepen natuurlijk al vaker wolven door Drenthe, maar die vestigden zich hier niet. Mogelijk gaat dat veranderen. "Op de Veluwe hangen ze nu al rond en de kans dat er eentje in Drenthe blijft hangen, wordt ook steeds groter", aldus Pot.De meeste wolven die onze provincie bezoeken, lopen tot nu toe steeds weer verder. "Op basis van dna-onderzoek, zijn er tien verschillende wolven vastgesteld in 2018. Daaronder is een vrouwtje, dat nu op de Veluwe zit. En een mannetje dat hier zat, zit in Belgie. Vooralsnog hebben ze geen roedel gevormd in ons land, maar dat kan de komende jaren gebeuren."Pot is altijd alert op sporen van wolven - en andere dieren - als hij in de natuur is. "Ik zoek eigenlijk altijd actief naar sporen van welk dier dan ook. Als ergens wolven actief zijn, kun je de uitwerpselen vinden, waarmee ze hun territorium markeren."De boswachter heeft al regelmatig sporen van wolven gevonden. In Nederland, maar ook in het buitenland. "Een paar keer vond ik een pootafdruk. En ook krabplekken, want wolven doen eigenlijk hetzelfde als honden." Dat maakt het trouwens ook extra lastig; de pootafdrukken van wolven lijken enorm op die van honden.Voor zover bekend kreeg onze provincie in oktober voor het laatst bezoek van een wolf. Het dier beet toen schapen dood in Dalerpeel en Orvelte