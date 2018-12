Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto gaat in vlammen op in Hoogeveen De auto ging in vlammen op (foto: persbureau Meter)

Op de Weg om de Oost in Hoogeveen is vanmiddag een auto uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de motor van de auto.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar de auto moet als verloren worden beschouwd.



De oorzaak van de brand is onbekend, maar volgens een woordvoerder van de brandweer is brandstichting onwaarschijnlijk.