Inbrekers slaan hun slag in Zuidoost-Drenthe

Zuidoost-Drenthe heeft tijdens de kerstdagen te kampen gehad met een inbraakgolf. Bij de politie zijn vijftien meldingen binnengekomen.

Het gros van de inbraken vond plaats in Sleen en omgeving. De rest in Hoogeveen.Volgens de politie kan het aantal meldingen nog oplopen, omdat mensen nog op vakantie zijn. De politie wil in verband met het onderzoek niet vertellen hoe de inbrekers zijn binnengekomen, alleen dat de werkwijze die in Sleen is gebruikt afwijkt van die in Hoogeveen.Het is nog onbekend wat er is gestolen, maar de politie vermoedt dat de daders op zoek waren naar geld en sieraden.