Fietser gewond bij aanrijding in Emmen De fietsster raakte gewond (foto: De Vries Media)

In Emmen is een fietser aangereden door een bestelauto. De vrouw raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

Op de Dorpsstraat zag de bestuurder van de bestelauto de vrouw over het hoofd. De auto en de fiets raakten licht beschadigd.