Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zorginstelling Oranjeborg: We hebben veel meegemaakt, maar dit spant echt de kroon Op de locatie van De Brink-Akker wil zorginstelling Oranjeborg een nieuwe locatie openen (RTV Drenthe/Josien Feitsma)

Zorginstelling Oranjeborg is gefrustreerd over de werkwijze van de gemeente Midden-Drenthe. Volgend jaar wil de instelling een nieuwe zorglocatie openen op het terrein van De Brink-Akker in Wijster.

Geschreven door Josien Feitsma

Het is voor Oranjeborg onbegrijpelijk dat de gemeente haar standpunt de afgelopen maanden heeft veranderd. Eerst was de gemeente enthousiast over de komst van de nieuwe locatie, maar later zei de wethouder dat hij het eens was met de kritiek van omwonenden.



Daarom vraagt de instelling nu in een brief aan Midden-Drenthe om duidelijkheid. De gemeente heeft zes weken de tijd om op deze brief te antwoorden.



Gesprek met de gemeente

Vorige week zaten alle partijen aan tafel om de komst van een eventuele nieuwe locatie in Wijster te bespreken. “Aan het gesprek van donderdag houden we een naar gevoel over. De manier waarop over cliënten wordt gesproken, ik heb er een hele vieze smaak aan overgehouden,” zegt Frank Fagel, directeur externe zaken van Oranjeborg.



Hij zegt op te kijken van de tegenstrijdige geluiden vanuit de gemeente. “Vlak nadat we hoorden dat we het hoogste bod hadden op de locatie hebben we de gemeente gemaild over onze komst. Daarop antwoordde een ambtenaar dat de gemeente geen bezwaar had.



Van de wethouder hoorden we veel later ineens dat onze instelling niet past binnen het huidige bestemmingsplan. We hebben veel meegemaakt, maar dit spant echt de kroon. Wat is dit voor gemeente om tussendoor het ambtelijk en bestuurlijk standpunt opeens te wijzigen?”



Bestemmingsplan

Wethouder Dennis Bouwman van de gemeente Midden-Drenthe maakte in de raadsvergadering van november bekend de komst van Oranjeborg niet te zien zitten. “Ik kan duidelijk aangeven dat het college de zorg deelt vanuit de omgeving met betrekking tot de mogelijke vestiging Oranjeborg en ook op de wijze waarop ze zorg willen bieden juist op deze locatie. De zorg die Oranjeborg wil leveren op deze locatie is niet passend in het huidige bestemmingsplan. Het gaat over een groep mensen die intensieve, langdurige zorg nodig heeft. Maar in het huidige bestemmingsplan ligt de nadruk op wonen, niet op zorg.”



Fagel is boos over het plotselinge standpunt van de wethouder. “Zonder onderbouwing zegt hij dat het niet in het bestemmingsplan past. Die argumenten zijn niet hard te maken. Je kunt als gemeente niet de wet naast je neerleggen. We hebben onze jurist laten uitzoeken hoe het zit met het huidige bestemmingsplan en onze ideeën passen daar goed in.”



‘We halen mensen weg uit de rotzooi’

Volgens Fagel is er veel onduidelijk binnen het dorp en de gemeente over de toekomstige bewoners. “Onze doelgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, maar daarbinnen kunnen ze ook een verslavingsachtergrond hebben. Dan heb je het dus niet over mensen die nog steeds verslaafd zijn of wat ik iemand hoorde zeggen een ‘psychiatrische instelling’, daar is geen sprake van. We halen mensen weg uit de rotzooi en onze cliënten talen niet naar verslavende middelen.”



Ook de voormalige instelling, de Brink-Akker, bood 24-uurszorg aan cliënten met verschillende achtergronden. Met name mensen met een licht verstandelijke beperking of depressie werden aangenomen, maar volgens de directrice hadden ook veel cliënten een verslavingsachtergrond. Volgens de woordvoerder van de gemeente kunnen beide instellingen niet worden vergeleken. “Wij toetsen niet aan wat er zat, maar aan wat past in het bestemmingsplan. Bij Oranjeborg ligt de nadruk op zorg en daarna pas op wonen.”



Andere locaties

De houding van de gemeente kan ook anders. Fagel verwijst naar andere locaties zoals in Ermelo of in Biddinghuizen. “We zijn daar warm ontvangen. Daar zag de gemeente in dat we ook voor werkgelegenheid en uitgaven in het dorp zorgen. We kopen voor 1000 tot 1500 euro aan boodschappen per week in het dorp! In Biddinghuizen heette de burgemeester ons welkom en liet hij zijn 06-nummer achter voor het geval er iets zou zijn. Het politiekorps komt gewoon op de koffie, juist ook in situaties waarin alles goed gaat. We hechten waarde aan onze relaties.”



In Havelte stapten omwonende naar de Raad van State. “Het heeft hen 30.000 euro gekost en wij hebben uiteindelijk gelijk gekregen. Als gemeente moet je dat toch niet willen? Bovendien willen wij dat gedoe helemaal niet. Het heeft ons in de gemeente Westerveld zes jaar gekost voordat we alles hadden geregeld, dat willen we niet nog een keer.”



De gemeente Midden-Drenthe zegt eerst de collegevergadering af te wachten voordat zij met een reactie naar buiten komt.