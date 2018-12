Failliete zorgorganisatie onder verscherpt toezicht inspectie

Woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout in Zuidlaren staat sinds eind november onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie heeft dat vandaag bekend gemaakt.

Zuidlaarder Hout is een kleinschalig woonzorgcentrum, waar voornamelijk zorg wordt verleend aan mensen met dementie. Het centrum is onderdeel van de failliete zorgorganisatie Thuiszorg De Buurtzuster. Volgens de inspectie zijn er verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen. Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van drie maanden.De inspectie bracht in oktober een onaangekondigd bezoek aan het woonzorgcentrum in Zuidlaren. Op dat moment woonden daar 22 mensen. Zuidlaarder Hout voldeed niet aan elf van de dertien getoetste normen. De cliënten lopen daardoor volgens de inspectie 'een sterk verhoogd risico op kwalitatief onvoldoende en onveilige zorg'.Als voorbeeld noemt de inspectie dat 's nachts niet altijd iemand aanwezig was in het pand die direct kon ingrijpen als dat nodig was. Alle cliënten konden het pand verlaten wanneer zij dat wilden, terwijl niet iedereen in staat is om het pand weer terug te vinden.De directie beloofde direct beterschap, maar de inspectie was niet overtuigd en plaatste de instelling onder verscherpt toezicht.De Buurtzuster ging vorige week failliet. In het woonzorgcentrum wordt nog steeds zorg verleend aan maximaal 25 cliënten. "De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg ligt nu bij de curator", aldus de inspectie.Curator Jeroen Reiziger liet eerder weten dat er meer dan tien overname kandidaten zijn voor de failliete organisatie. De inspectie stelt dat bij een eventuele doorstart verbeteringen noodzakelijk zijn en daarom wordt het verscherpt toezicht doorgezet.De inspectie heeft contact met de curator en volgt de ontwikkelingen rondom de afwikkeling van het faillissement. Mocht er sprake zijn van een doorstart, dan zal de inspectie oordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen aanbieden.