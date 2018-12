Deel dit artikel:













Weg dicht na botsing met vier auto's in De Punt Vier auto's botsten op elkaar (foto: De Vries Media) Vier auto's botsten op elkaar (foto: De Vries Media) Vier auto's botsten op elkaar (foto: De Vries Media)

Vier auto's zijn vanmiddag gebotst op de Groningerstraat in De Punt.

De betrokkenen zijn nagekeken in een ambulance. Voor zover bekend raakte er één persoon gewond.



De Groningerstraat is ter hoogte van het tankstation in beide richtingen dicht. Automobilisten worden via het tankstation omgeleid.