Vondst van scheermesjes in blik bonen blijft raadsel

Het blijft een raadsel hoe eind vorige maand scheermesjes terechtkwamen in een blik witte bonen, die verkocht werd bij een Lidl-filiaal in Emmen.

Volgens een woordvoerder van de supermarkt heeft de leverancier van de bonen het hele productieproces grondig onderzocht, maar is er geen oorzaak gevonden. Ook zijn er geen meldingen van scheermesjes in andere producten bij Lidl gemeld.De klant ontdekte de scheermesjes net voordat hij met zijn gezin de bonen wilde opeten. Bij de Lidl is de kwestie inmiddels afgesloten. "We beschouwen het als een ongelukkig incident", aldus de Lidl-woordvoerder.