Stichting laat grote historische kledingcollectie zien in Dwingeloo

In vol ornaat zitten vrijwilligers van stichting Dwingels Eigen aan tafel: Zwarte mantels, hoeden en zelfs een klepbroek. Het zijn allemaal 19e-eeuwse kledingstukken en slechts een kleine selectie uit de collectie van ruim tweeduizend kleren en morgen zijn ze te bezichtigen.

"We willen aan de generatie die na ons komt laten zien hoe mensen vroeger gekleed gingen", legt Geesje van Dalen uit. "We vinden het heel mooi om te zien dat er nog zo veel ouderwetse kleding bewaard is gebleven. Het is prachtig om dit te tonen."Op vrijdag 28 december gaan de deuren van het archief open en kan iedereen zien hoe de kledingcollectie bewaard blijft. "We besteden er een paar uurtjes per week aan. We krijgen veel kleding en dat moeten we allemaal uitzoeken en wassen", zegt Van Dalen.Met ongeveer twaalf vrijwilligers onderhoudt de stichting de kledingcollectie, maar dat is niet het enige. De stichting verzamelt namelijk nog veel meer. In de ruimte naast de kledingcollectie staan kasten vol met aktes en krantenknipsels.Ans Klok, voorzitter van Dwingels Eigen, laat een bijzonder object zien. Ze grijpt naar een grote ronde gekleurde doos met daarop de tekst: 'Sleutels van de Joden'. Ze maakt de doos open en laat een aantal licht roestende sleutels zien."Het voelt soms wel emotioneel zwaar. Zodra ik het doosje pak dan denk ik gelijk aan 4 mei", vertelt Klok. "Maar alles wat wij kunnen bewaren van de oude gemeente Dwingeloo, dat proberen we te bewaren."De stichting opent morgen haar deuren tussen 13:00 en 21:00 uur in dorpshuis 'Over Entinghe' in Dwingeloo.