De Wolden stopt ton in nieuw zwembad Ruinen Zwembad Ruinen ontvangt 100.000 euro van de gemeente voor een nieuw bad (foto: RTV Drenthe/Arie Meijer)

Het openluchtzwembad in Ruinen krijgt 100.000 euro van de gemeente De Wolden voor een nieuw bad. Het zwembad wil uitbreiden omdat het huidige bad te klein is geworden voor de toenemende aantallen bezoekers.

Het nieuwe bad moet vier banen breed worden en is voor sport en zwemlessen. Het is de bedoeling dat het nieuwe zwembad al aankomend seizoen gebruikt kan worden.



In totaal kost het zwembad drie ton. Naast het geld van de gemeente betaalt Stichting Zwembad Ruinen uit eigen middelen 50.000 euro. Daarnaast heeft het bad een subsidie van een halve ton bij de provincie aangevraagd en wordt 100.000 euro geleend.



'Jong en oud zit elkaar in de weg'

"De afgelopen jaren hebben we het zwembad opgeknapt en daardoor ontvangen we veel meer bezoekers", zegt voorzitter Roel Wiekema van het zwembad. "Waar we in het verleden op een topdag achthonderd bezoekers trokken, zijn dat er tegenwoordig 1.300. Daardoor zitten ravottende jongeren en baantjes trekkende ouderen elkaar in de weg."



Dat moet met het nieuwe bad achter de rug zijn. Wiekema: "Het huidige bad wordt een soort van funbad, terwijl ouderen straks in het nieuwe bassin hun baantjes kunnen trekken."



De subsidie van de gemeente De Wolden is afkomstig uit het potje Initiatiefrijk De Wolden. Ook Dorpsbelangen Linde, Stichting Duofietsen De Wolden en Evenemententerrein Fort kunnen een subsidie van enkele duizenden euro's tegemoet zien.