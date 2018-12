'Laat glühwein staan als je meedoet aan nieuwjaarsduik'

De traditionele nieuwjaarsduik staat weer voor de deur. Maar waar moet je opletten als je het koude water inrent? Reddingsbrigade Zuid-Oost Drenthe geeft een paar tips. "Zorg dat je duikt bij een omgeving met veel toezicht."

André Berends van de reddingsbrigade geeft het eerlijk toe: "Ik heb zelf nog nooit een nieuwjaarsduik gedaan; het is mij te koud." Door z'n jarenlange ervaring bij de brigade weet hij wel waar de nieuwjaarsduikers op moeten letten.Een van de belangrijkste tips is dat mensen goed voorbereid het water moeten induiken. "Denk daarbij aan kleding die warmte vasthoudt, zoals neopreen." Maar je fit voelen, is ook belangrijk. Duiken met een kater is dus niet handig. Berends: "Je brengt niet alleen jezelf in gevaar als je je niet honderd procent voelt, maar ook de omgeving."Een stevige borrel van te voren om met een lekker warm gevoel het water in te duiken, raadt Berends ook niet aan. "Als je alcohol drinkt, koel je nog sneller af. Ik zou de glühwein van te voren laten staan." Een groot gevaar tijdens de nieuwjaarsduik is dan ook onderkoeling. "Als bijvoorbeeld benen verkrampen door kou, dan heb je veel moeite om naar de kant te komen. Daarom is zwemmen bij plasjes, met strandjes, aan te raden. Een steile kant op klimmen is niet handig."Insmeren met vaseline is volgens Berends een optie, maar een duikpak dragen is nog beter. "Warme kleding is gewoon heel belangrijk. En wat mensen vaak vergeten is een muts op te doen; je hoofd is toch een grote radiator."