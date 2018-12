Deel dit artikel:













Zoeken en proeven tijdens plantenjacht De kinderen luisteren aandachtig naar de plantengidsen in Zuidwolde (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Niet met een geweer, maar gewapend met pen en papier gaan tientallen Drenten deze dagen op jacht om bloeiende planten te tellen. Al jaren organiseert plantenorganisatie Floron de landelijke eindejaarsplantenjacht.

Geschreven door Robbert Oosting

Daarbij wordt gekeken welke planten rond deze tijd van het jaar nog in bloei staan. Ook de natuurvereniging in Zuidwolde doet dit jaar weer mee.



Veel kinderen

Wie denkt dat alleen oudere natuurliefhebbers en pensioengerechtigden planten tellen, heeft het mis. In Zuidwolde zijn het vooral kinderen die onder leiding de natuur ingaan om planten te tellen, maar ook om ze te proeven. "Het is nu vooral leuk dat er zo veel kinderen bij zijn", legt Joop Verburg uit. Hij is van de natuurvereniging in Zuidwolde. "Zij kunnen in de eerste plaats goed zoeken, zijn daarnaast enthousiast en je kunt ze wat leren."



Last van de droogte

Van Middelburg tot Delfzijl zijn natuurliefhebbers tussen Kerst en Oud en Nieuw bezig om de winterbloeiers in kaart te brengen. Het grote thema: de droogte. "Ook onder de planten in Drenthe zien we wel veranderingen", legt Edwin Dijkhuis van Floron uit. "Ze gaan langer door met bloeien, of ze beginnen juist eerder. Allemaal als reactie op de steeds warmere winters die we hebben."



Als alle gegevens vanuit het hele land verzameld zijn, dan kan Floron de balans opmaken voor de planten.