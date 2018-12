Werkstraffen voor smokkel illegaal vuurwerk

Drie mannen uit Klazienaveen moeten werkstraffen tot 240 uur uitvoeren. Deze straf hebben ze gekregen voor het smokkelen van een flinke hoeveelheid vuurwerk uit Duitsland.

Daarnaast zijn hen voorwaardelijke celstraffen tot een half jaar opgelegd. De rechter hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de mannen en dat celstraffen alleen maar uitzichtloze situaties voor hen mee zouden brengen.De mannen smokkelden meer dan 1000 kilo illegalen zwaar vuurwerk uit Duitsland. Ze sloegen dit op in een schuurtje in Zwartemeer. Een vierde 46-jarige man uit Klazienaveen werd vrijgesproken voor zijn aandeel vanwege onvoldoende bewijs.De vier werden vorig jaar aangehouden na de vondst van illegaal vuurwerk in de schuur.De officier van justitie eiste twee weken geleden een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk tegen een 37-jarige Klazienavener. Twee dorpsgenoten van 38 en 33 jaar hoorden eveneens een gevangenisstraf van een jaar eisen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De 46- jarige man zou wat betreft de officier een werkstraf van 200 uur opgelegd moeten krijgen.