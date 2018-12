Het nieuwsmoment van 2018: de zoektocht naar Willeke Dost

Het einde van 2018 nadert met rasse schreden. Tijd om terug te kijken op wat jullie het belangrijkste Drentse nieuws van dit jaar vonden. Massaal hebben jullie je stem uitgebracht.

2018 was het jaar van de sluiting van de afdeling verloskunde in Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen, maar ook het jaar dat Wildlands dieper in de financiële problemen raakte. Daarnaast was er gesteggel over een nieuwe Drentse kunstijsbaan, we hadden de natuurbrand in Wateren, de strijd om de Formule 1 tussen Assen en Zandvaart, de aanhoudende droogte en de nieuwe zoektocht naar het lichaam van Willeke Dost.Alle stemmen zijn geteld. Wij maakten een top drie van jullie belangrijkste nieuwsmomenten van 2018.De sluiting van de afdeling verloskunde in Bethesda Hoogeveen staat met 307 stemmen op plek drie. Het nieuws dat de verloskunde sloot, hield veel mensen bezig en dat zagen we terug in de hoeveelheid stemmen. De laatste baby die overigens in het Hoogeveense ziekenhuis ter wereld kwam, is Elinn. Moeder Annemijn vond het fijn om in Bethesda te bevallen Op plek twee vinden we de strijd om de Formule 1 tussen Assen en Zandvoort. Eigenlijk was het toevoegen van dit moment een heel klein beetje valsspelen. Want het eerste nieuws rondom de mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen speelt al sinds 2016. Toch vonden jullie dit een belangrijk nieuwsmoment in 2018, want het staat in de top drie: er werd ruim 315 keer op gestemd.En op plek een van het Nieuwsmoment van 2018 staat de nieuwe zoektocht naar het lichaam van Willeke Dost. Er werd ruim 360 keer op gestemd. Dit nieuws kreeg daarmee verreweg de meeste stemmen. Het recentste nieuws rondom de zoektocht naar het lichaam van Willeke Dost dateert van 21 december, toen we meldden dat nieuwe grondradarbeelden een verdachte plek aanwijzen.We bedanken jullie voor het stemmen op het Nieuwsmoment van 2018!