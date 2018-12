Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Deelnemers Drenthe200 begonnen aan slijtageslag Deelnemers aan de Drenthe200 rijden vrijwel de hele route over onverharde paden (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Het is een van de zwaarste eendagsfietswedstrijden van Nederland: de Drenthe200. Tweehonderd kilometer ploeteren op de ATB, fatbike of crosser over vooral onverharde paden.





Geschiedenisboeken

Normaal gesproken haalt ongeveer negentig procent van de deelnemers de finish. De



Vanaf 16.00 worden de eerste deelnemers aan de koers weer terug verwacht in Roden. Natuurlijk zijn wij daarbij aanwezig met een livestream.



Bekijk hieronder een impressie van de Drenthe200

Vanochtend zijn de deelnemers om 06.00 uur van start gegaan op de Brink in Roden. De route voert de deelnemers over een parcours door de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Westerveld en Midden-Drenthe, waarna ze uiteindelijk weer terugkomen in Roden.Normaal gesproken haalt ongeveer negentig procent van de deelnemers de finish. De editie van vorig jaar gaat als zwaarste aller tijden de geschiedenisboeken in. Van de 1.300 deelnemers wisten slechts 480 de finish te bereiken.Vanaf 16.00 worden de eerste deelnemers aan de koers weer terug verwacht in Roden. Natuurlijk zijn wij daarbij aanwezig met een livestream.