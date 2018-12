Sportmoment 2018: FC Emmen wint van Koning Kjeld

2018 zit er bijna op en dus is het de hoogste tijd om terug te kijken op wat jullie het belangrijkste sportnieuws van dit jaar vonden. Je kon uit een ruime selectie kiezen en er is massaal gestemd.

2018 was het jaar dat FC Emmen naar de eredivisie promoveerde, dat schaatser Kjeld Nuis twee keer goud op de Olympische Spelen won, dat Jeffrey Herlings wereldkampioen MXGP in Assen werd en Vivianne Miedema zich met Oranje plaatste voor het WK.Nu alle stemmen geteld zijn, hebben we een top drie van jullie belangrijkste sportmomenten van 2018.Dit jaar wist Jeffrey Herlings de MXGP in Assen te winnen en daarmee pakte hij direct de wereldtitel. Een bijzondere prestatie voor de Nederlandse motorcrosser, die op uitzinnige wijze het publiek in Assen bedankte voor hun steun . Dat heeft indruk gemaakt, gezien de hoeveelheid stemmen (145).Tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang won Kjeld Nuis uit Emmen maar liefst twee gouden medailles. Een prestatie die niet onopgemerkt bleef in Drenthe . Met 405 stemmen kwam 'Koning Kjeld' op de tweede plek terecht in het sportmoment van 2018.Tja, eigenlijk was de uitkomst van het sportmoment van 2018 geen echte verrassing, maar wel een bevestiging hoe dit leeft onder sportminnend Drenthe. Want met 1.049 stemmen is de promotie van FC Emmen naar de eredivisie de overduidelijke winnaar.Dankjewel voor het stemmen op het sportmoment van 2018!