Drentse vliegvelden kennen een goed derde kwartaal Het aantal vliegbewegingen op Vliegveld Hoogeveen steeg met 39 procent in het derde kwartaal

Groningen Airport Eelde heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Er kwamen 16,8 procent meer passagiers op de luchthaven dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook op vliegveld Hoogeveen zijn veel meer vliegbewegingen te zien.

Het passagiersaantal dat reist vanaf Eelde stijgt procentueel harder dan bijvoorbeeld op Eindhoven Airport en Schiphol. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal maakten 79.000 reizigers gebruik van Eelde. Dat is veel minder dan de 1,9 miljoen reizigers die reizen via Eindhoven.



Hoogeveen sterkste stijger kleine luchthavens

Onder de kleine luchthavens steeg het aantal vliegbewegingen in Hoogeveen in het derde kwartaal van dit jaar het sterkste met 39 procent. Daarmee houdt het onder meer Lelystad en Teuge achter zich. Op vliegveld Hoogeveen vinden voornamelijk privévluchten en zweefsleepvluchten plaats.