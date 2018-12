Deel dit artikel:













Halve finalisten Protos Weering bekend: Protos sensatie De winnaar van de vorige editie, SC Elim, is zonder puntenverlies door naar de halve finales

VOETBAL - Van de vijftig clubs die vanavond in actie kwamen in de kwartfinale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi heben er 25 zich geplaatst voor de halve finale van aanstaande zaterdag.

Grootste sensatie was het optreden van Protos. De zondagderdeklasser bereikte voor het eerst in de clubgeschiedenis de laatste 25.



Verder zien we de gebruikelijke namen bij de laatste 25, waaronder MSC, Noordscheschut, Elim (de winnaar van vorig jaar), De Weide, Titan, Dalen, Alcides, Emmen, Nieuw Buinen en HZVV. Die laatste vier clubs hadden het wel lastig, getuige hun (slechts) derde plek in de poule.



Hieronder staan alle halve finalisten:

1. MSC

2. Gramsbergen

3. Noordscheschut

4. Elim

5. ASVB

6. Bergentheim

7. De Weide

8. Hoogeveen zondag

9. SC Erica

10. EMMS

11. SVBO zondag

12. Hoogeveen zaterdag

13. Titan

14. Dalen

15. CSVC

16. Protos

17. ZZVV

18. Weerdinge

19. Zuidwolde

20. Beilen

21. Alcides

22. Emmen

23. HZVV

24. Nieuw Buinen

25. Drenthina



VKW werd best of the rest. De club uit Westerbork eindigde net als Alcides, Emmen, HZVV, Nieuw Buinen en Drenthina op de derde plek in de poule, maar kwam op doelsaldo toch wel flink tekort om aanspraak te maken op een plek in de halve finale.



Later vanavond (of vannacht) wordt de loting verricht voor de halve finale. Direct na die loting publiceren wij die ook op deze site.