Loting halve finale Protos Weering De loting van de halve finale is bekend

VOETBAL - De 25 teams die zich hebben geplaatst voor de halve finale van de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi weten waar ze aan toe zijn. De loting is even na middernacht in Steenwijksmoer verricht.

De winnaar van vorig jaar, SC Elim, treft in poule A de winnaar van drie jaar geleden (SC Erica), Dalen, Weerdinge en HZVV.



Noordscheschut, de winnaar van het jaar ervoor, neemt het in poule C op tegen Bergentheim, het verrassende Protos, Zuidwolde en Nieuw Buinen.



Bekijk hieronder alle poules:



Poule A

SC Erica

SC Elim

Dalen

Weerdinge

HZVV



Poule B

EMMS

De Weide

CSVC

Titan

Alcides



Poule C

Noordscheschut

Bergentheim

Protos

Zuidwolde

Nieuw Buinen



Poule D

Gramsbergen

MSC

Beilen

Hoogeveen zaterdag

Drenthina



Poule E

Hoogeveen zondag

ASVB

ZZVV

SVBO

vv Emmen