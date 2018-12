Rood Wit TV met Ronald Lubbers: Binnenhalen Lukkien was gouden zet

VOETBAL - In de laatste FC Emmen Rood Wit TV van 2018 blikt FC Emmen-bestuursvoorztitter Ronald Lubbers terug op het bijzondere jaar 2018, waarin de Drentse club geschiedenis schreef met de promotie naar de eredivisie. Ook kijkt de 'redder van Emmen' vooruit naar het nieuwe jaar.

de uitzending van Rood Wit TV, met Ronald Lubbers

Dick Lukkien is de meest bijzondere persoon die ik in het voetbal ben tegengekomen. Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter FC Emmen

Dat nieuwe jaar belooft een spannend jaar te worden. Niet alleen sportief, maar ook op bestuurlijk niveau en als het gaat om de ambities van de club.Lubbers gaat in op de volgende onderwerpen:- De promotie in 2018- de must van een nieuw stadion- Dick Lukkien: moet zijn contract worden opengebroken en verlengd in de winterstop?- Wie wordt de opvolger van directeur Wim Beekman en blijft technisch manager Jan Korte?"2018 gaat de geschiedenisboeken in natuurlijk. Dat was een fantastisch verhaal. Ik wist in de rust van Sparta - FC Emmen dat het zou gaan lukken. Ik liep naar binnen, naar de bestuurstafel, en ik moest gewoon tranen wegpinken.""Als we wat willen met elkaar dan moet er een nieuw stadon komen. En met 'we' doel ik op de club, de gemeente, de provincie en de ondernemers. Gezamenlijk moeten we de schouders eronder zetten. De omzet die we nu uit het stadion halen zit aan z'n plafond. Dat wordt maximaal 7,5 miljoen euro. Als je over een langere periode eredivisie wilt spelen, dan zal dat bedrag naar 10 miljoen moeten. Dat kan alleen maar als we een nieuw stadion bouwen. De kosten zullen zo'n 30 miljoen bedragen. Essentieel is dat er een streep wordt gezet door alle constructies die in het verleden zijn gemaakt met de gemeente.""De komst van Dick Lukkien is een gouden zet geweest. Persoonlijk heb ik ook een zeer bijzondere band met hem. Hij is de meest bijzondere man die ik in het voetbal ben tegengekomen. Of ik verwacht dat hij blijf na dit seizoen? Die hoop heb ik wel. Hij heeft natuurlijk ook nog een doorlopend contract. Kijk als er een top 3-club langskomt dan is ie weg. Dat lijkt me ook logisch. Maar ik ben van mening dat hij bij Emmen ook nog genoeg kan winnen en leren. Bovendien moet je niet vergeten dat hij bij ons als trainer een behoorlijke stem in het kapittel heeft. Of we het contract gaan openbreken in de winter? Dan moet het wel een win-win situatie zijn.""We zitten niet stil en voeren ook al gesprekken met de opvolger van Wim Beekman, die gelukkig geen einddatum heeft aangegeven voor zijn termijn als directeur heeft gegeven. Wat we zoeken? Het liefst een directeur die ook nog eens de ballen erin schiet haha.. Het zou een pré zijn als die directeur kennis heeft van financiën, van voetbal en ook van het realiseren van een nieuw stadion. Wat voor directeur er uiteindelijk komt is ook belangrijk voor Jan Korte, onze technisch manager. De gesprekken met hem over de toekomst zijn even 'on hold' gezet. In januari verwacht ik over beide functies meer duidelijkheid te verschaffen."Wil je het complete interview met Lubbers zien. Kijk dan hieronder..