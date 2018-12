Deel dit artikel:













Vuurwerkverkoop barst weer los Vanaf vandaag kan er weer vuurwerk worden gekocht (foto: ANP/Remko de Waal)

Rotjes, vuurpijlen en ander siervuurwerk. Het vliegt vanaf vandaag weer massaal over de toonbanken van de verschillende vuurwerkverkooppunten in Drenthe.

Drie dagen lang kan vuurwerk in de winkel worden gekocht: vandaag, morgen en maandag. Het online bestellen van vuurwerk kan al sinds half november.



Minimumleeftijden

De minimumleeftijden voor het afsteken van vuurwerk zijn 12, 16 en 18 jaar. Die leeftijden hangen af van het soort vuurwerk dat gekocht wordt. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd de klant moet hebben om het te mogen afsteken. Voor het eerst dit jaar moeten verkopers van vuurpijlen lanceerstandaards meeleveren.



68 miljoen euro

Bij de vorige jaarwisseling werd in Nederland zo'n 68 miljoen euro aan vuurwerk uitgegeven.



Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan van 18.00 uur op Oudjaarsdag, tot 2.00 uur Nieuwjaarsdag. Overdag mag al carbid worden geschoten. Per gemeente zijn over tijden en voorwaarden verschillende regels.