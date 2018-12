Harm en Roelof knallen het nieuwe jaar in

Harm en Roelof. Een wereldberoemd duo in Drenthe. Natuurlijk is Harm Dijkstra ook bekend als presentator van het programma Strunen op TV Drenthe. En ook Roelof Klinkhamer heeft er een bijzondere baan bij: vuurwerkverkoper.

Klinkhamer verkoopt zijn vuurwerk in Sleen. Hij heeft daar een eigen showroom en ook online is zijn vuurwerk te krijgen. "Achttien jaar geleden ben ik er mee begonnen. Ik was toen lid van de brandweer hier in Sleen. Er was wat gedoe rondom vuurwerk. Tijdens een vergadering vroeg ik: 'Mag iedereen vuurwerk verkopen?'. 'Jazeker, dat mag', zei onze commandant. Toen zei ik: 'Nou, dan ga ik vuurwerk verkopen'.En zo rolde Roelof Klinkhamer de vuurwerkbranche in. Komen klanten dan ook op de naam Roelof, van Harm en Roelof af? "Het zal elkaar niet bijten. Je bouwt in die jaren wel een soort van vaste kring op. Die komen elk jaar wel weer."Populair dit jaar zijn volgens Klinkhamer de 'knappers': "Vooral bij de jonge lui, de zogenoemde Thunderkings, dat zijn van die veertigklappers. De ouderen willen toch vooral siervuurwerk hebben."Vanaf vandaag mag er vuurwerk worden verkocht. Roelof Klinkhamer verwacht gezellige drukte, maar de echte storm zal later komen, denkt hij. "Ik verwacht dat het vandaag nog wel wat rustig aan zal gaan. Morgen en maandag verwacht ik de meeste drukte, vandaag zijn er natuurlijk ook nog mensen aan het werk."Bij Klinkhamer is ook een heus Harm en Roelof-vuurwerkpakket te koop. "Dat is een vip-pakket, een grote box met vuurpijlen. Een kwestie van één keer aansteken en dan gaat het spulletje de lucht in. En ja, alles moet een beetje een naam hebben. Ik dacht, ach, misschien is dat wel mooi. Het Harm en Roelof-vuurwerkpakket."