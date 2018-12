Urenlang piratenhits voor de gezelligheid en het goede doel

Het begint inmiddels een traditie te worden: tegen het einde van het jaar een zendmarathon van de AA Combinatie in Hijken. Ook dit jaar schalmen de piratenhits weer urenlang achter elkaar uit de luidsprekers.

"We doen dit nu inderdaad al weer een paar jaar, tussen Kerst en Oud en Nieuw. We zijn gewoon gezellig met elkaar een feestje aan het houden in het dorpshuis in Hijken, met als doel om geld op te halen voor datzelfde dorpshuis", zegt Kevin Kuijer.De zendmarathon is ooit begonnen om geld in te zamelen voor een nieuwe soos. Dat werd een succes en die soos is er inmiddels. "En nu zitten we in het dorpshuis. Voor ons zijn het een paar plezierige dagen en voor het dorpshuis is het een mooie bijverdienste.""We zijn gisterochtend om 7.30 uur begonnen, we gaan door tot morgennacht, een uurtje of 2.00." Tussendoor wordt er zo af en toe nog wel geslapen. "Anders is het niet vol te houden. Een beetje fris en fruitig voor de microfoon verschijnen is wel lekker."Mensen kunnen tijdens de zendmarathon in Hijken gewoon binnenwandelen. "Ze kunnen gewoon even komen kijken, met een kopje koffie of een flesje bier."