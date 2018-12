'Drentse hit' Crazy meest gedraaide nummer van Nederland

DJ Zonderling was afgelopen zomer te gast bij Toer de Loes (archieffoto RTV Drenthe)

Het nummer 'Crazy' van Lost Frequencies & Zonderling is het meeste gedraaide nummer op de Nederlandse radio.

Dat blijkt uit cijfers van de Radiomonitor, dat muziekuitzendingen in de gaten houdt in Europa, Amerika en Australië.'Crazy' is een nummer van Lost Frequencies, dat het samen maakte met het dj-duo Zonderling. Dat duo bestaat uit Martijn van Sonderen en Jaap de Vries uit Zeijen.Crazy - Lost Frequencies & Zonderling:Volgens de Radiomonitor hebben 632.000.000 mensen het afgelopen jaar het nummer gehoord.Op nummer twee eindigdevan BLØF en Geike Arnaert:Wulf metwerd derde: