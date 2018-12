'Kinderen' jatten koptelefoon in Assen

De politie heeft twee jongens gearresteerd voor de beroving gisteravond op het Stationsplein in Assen.

Vanochtend haalde de politie een 15-jarige jongen in Assen uit z'n bed. Hij werd aangehouden. Even later werd ook een 16-jarige jongen opgepakt.Het tweetal stal gisteravond een koptelefoon. Die is inmiddels weer terug bij de eigenaar. Gisteravond dachten getuigen dat het zou gaan om twee 'kinderen', tussen de 12 en 16 jaar. Dat blijkt dus aardig te kloppen.