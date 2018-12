Twee doden na ongeluk bij Oosterwolde

Op de N919 bij Oosterwolde zijn bij een eenzijdig ongeluk twee doden gevallen.

Twee andere inzittenden van de auto raakten gewond. Zij worden naar het ziekenhuis gebracht.De N919 loopt van Oosterwolde naar Veenhuizen. De weg is tussen Oosterwolde en de afslag met de N918 naar Leek in beide richtingen dicht.Het is niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd.