WK dammen begint voor Roel Boomstra

De zenuwen zitten behoorlijk hoog bij Wim Koopman. Hij is organisator van het WK dammen, dat vanmiddag om 13.00 uur begint.

Oud-Emmenaar Roel Boomstra begint dan aan z'n eerste partij in de tweestrijd tegen Alexander Schwarzman. De Rus is de huidige wereldkampioen.Tot aan de eerste partij vandaag is het volgens organisator Koopman een drukte van belang. "Iedereen wil nog wat van me, het is hectisch." Koopman vertelt dat Boomstra tot vanochtend een uur of 11.00 uur nog goed aanspreekbaar was. "Vanaf die tijd heeft hij zijn oogkleppen opgezet en focust hij zich op de eerste partij."Koopman vindt het moeilijk om een voorspelling te doen. "Ik hoop natuurlijk dat Roel wint. Hij maakt ook een goede kans", zegt hij over de pupil van damclub Hijken DTC, waar Koopman voorzitter van is. "Volgens de mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik, heeft Roel meer theoretische kennis dan zijn Russische tegenstander en is hij ook fysiek sterker."Aan RTV Noord liet Boomstra gisteren weten dat 'ie zenuwachtig is. "Maar dat is een goed teken. Ik ben wat onrustig en loop wat heen en weer. Maar dat zegt alleen maar dat ik de match belangrijk vind."Zelf is Boomstra vastberaden om te winnen. "In de zomer ben ik aan mijn voorbereiding begonnen. Ik heb heel veel partijen van Schwarzman bestudeerd. En verder heb ik aan mijn eigen spel gewerkt."In twaalf wedstrijden gaan de twee uitmaken wie de nieuwe wereldkampioen dammen wordt. De eerste vier partijen zijn in Leeuwarden, daarna volgen er vier in Groningen en uiteindelijk zijn de beslissende vier partijen in de studio van RTV Drenthe in Assen In 2016 werd Roel Boomstra al eens wereldkampioen.