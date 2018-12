René Karst over overlijden moeder Jannie: Scherpe randjes eraf, litteken blijft

Ondanks het overlijden van zijn moeder, was 2018 een 'warm' jaar voor zanger René Karst uit Hoogeveen. Zo vat hij 2018 tenminste zelf samen.

overleed

de bajes

clublied

Wij blikken met René terug op de hoogte- en dieptepunten."Ik zeg altijd de scherpe randjes zijn eraf, maar het litteken blijft. We hebben ook een heel andere relatie gehad, dan alleen een moeder-zoonrelatie. We zijn namelijk ook veertig jaar collega's geweest. Op het podium beleef je veel samen.""Ja, dat was best een aparte ervaring. Voor de mensen die nu ineens heel rare ideeën krijgen: ik heb er opgetreden. Ik heb een concertreeks gegeven voor mensen met laaggeletterdheid. Dat heette Letter voor letter. Met die concerten ben ik ook in de gevangenis in Veenhuizen geweest. Ook daar is het goed ontvangen en ik heb er leuke herinneringen aan overgehouden.""Wij hebben niet getracht een clublied te maken, maar we hebben getracht een cadeautje te geven. Wij hebben als artiesten gezegd: we zijn trots dat we in Drenthe een voetbalclub hebben die in de eredivisie gaat spelen. Iedereen die denkt dat we een clublied hebben geschreven, heeft het niet goed begrepen. We wilden gewoon een cadeautje geven in de vorm van een lied."Als ik het in één woord moet samenvatten, dan denk ik dat ik het bij 'warm' moet houden. Ik heb veel mooie dingen beleefd. We hebben op een mooie manier afscheid van mijn moeder kunnen nemen. En mijn vader heeft een nieuwe plek gevonden, waar hij met heel veel plezier woont. Toevallig is vanmorgen hun boerderij verkocht en is alles beschreven bij de notaris. Dus het is een dag dat alles weer een beetje naar boven komt en waarbij de emoties ook best wel weer een rol spelen. Warmte is dat je als trouw gezin - zoals onze familie - elkaar kunt opvangen. Dat is erg mooi."