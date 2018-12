Deel dit artikel:













Bas Peters wint Drenthe 200 voor derde keer op rij Van links naar rechts: Roel Verhoeven, winnaar Bas Peters en Gerben Mos (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

Bas Peters uit Heel heeft opnieuw de Drenthe 200 gewonnen. De Limburger won de monsterkoers voor de derde keer op rij.

Peters legde de tweehonderd kilometer af in een tijd van 7 uur, 12 minuten en 24 seconden. Dat is de snelste tijd ooit waarin de tweehonderd kilometer is afgelegd. Peters was vandaag namelijk elf minuten sneller dan zijn snelste tijd twee jaar geleden.



Achter Peters werd Roel Verhoeven tweede, het brons ging naar Gerben Mos uit Havelte.



Met de winst heeft Peters nu drie van de vier edities van de Drenthe 200 op z'n naam geschreven. Alleen de eerste editie kwam op naam van een andere renner: Onno Reijnhout uit Donderen.



Mountainbiker Peters deed in 2004 voor Nederland mee aan de Olympische Spelen in Athene.