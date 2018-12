Comité Actie voor Bethesda stopt

Het is einde oefening voor het Comité Actie voor Bethesda. De groep stopt per direct, laat boegbeeld van het comité Frits Kappers weten. "Het heeft geen zin om aan een dood paard te trekken", zegt Kappers.

In het land van de hunebedden blijft straks misschien helemaal geen veilig ziekenhuis meer over. Comité Actie voor Bethesda