Ex-PVV'er Tom Kuilder: Opgelucht, maar jammer dat het zo gelopen is

"Het is jammer dat het zo gelopen is, ik ben in mijn hart een PVV'er", zegt Tom Kuilder.

Het raadslid reageert voor het eerst nadat hij vorige week door de PVV in Emmen uit de fractie is gezet. Fractievoorzitter Edwin Rixtum sprak van een onwerkbare situatie.Kuilder beaamt dat. "Het werkte niet met ons drieën. Er zijn spanningen onderling en dit hadden we niet nog drie jaar tot de volgende verkiezingen volgehouden. Ik ben ook wel opgelucht."Er was al langere tijd onenigheid binnen de PVV-fractie. Afgelopen september stopte Kuilder al als fractievoorzitter van de partij. Partijgenoten Edwin Rixtum en Martijn Storm wilden toen niet verder met Kuilder aan het roer. Hij deed een stapje terug, maar bleef raadslid. Kuilder kwam afgelopen maanden niet naar de commissie- en raadsvergaderingen.Kuilder wil niet te diep op de voorgeschiedenis in gaan. "Ik wil niet met modder gooien en heb ook fouten gemaakt. Maar er zit meer achter dan alleen dat 'Tom Kuilder geen zin had om naar de raadsvergadering te komen'."Kuilder gaf afgelopen weekend op Twitter aan alleen verder te gaan. Hij richt een nieuwe partij op: Voor Emmen Voor Nederland (VEVN). "Ik wilde niet de handdoek in de ring gooien. De kiezer heeft in maart wel op mij gestemd."De precieze standpunten maakt het raadslid volgend jaar bekend. "Het zal wel deels overeenkomen met de standpunten van de PVV", vertelt hij. "Als het gaat om Wildlands en de energietransitie, wat de burgers duizenden euro's gaat kosten.""Ik ben wel tegen de islam, maar daar ga ik me niet vol op richten", legt Kuilder uit. "Dat speelt in Emmen toch minder."Ook wil hij graag dat de oppositie meer samen gaat werken. "Het is nu allemaal los zand en de coalitie heeft vrij spel. Het zou mooi zijn als we meer weerstand kunnen bieden." Ook samen met de PVV? "Jazeker. Ik denk dat ik vaak met ze mee stem als ik het er mee eens ben."Kuilder is nu druk bezig met het oprichten van de partij. Het is de bedoeling dat hij op 14 januari met zijn nieuwe partij aan de commissievergadering deelneemt.