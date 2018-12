Recordinzet brandweer door droge zomer

De brandweer in Drenthe had nog nooit zo'n drukke zomer als afgelopen jaar, door de aanhoudende droogte. "Ik denk dat we ons deze zomer nog lang kunnen herinneren", zegt brandweercommandant Gert-Jan Stuivenberg.

De grote natuurbrand bij Wateren was voor de Veiligheidsregio Drenthe het grootste incident, maar ook de brand bij een recyclebedrijf in Nieuw-Dordrecht vergde een hoop capaciteit."Het bijzondere aan de natuurbrand bij Wateren is dat bijna alle brandweermensen in Drenthe daarbij betrokken waren, tenzij ze op vakantie waren", vertelt de brandweercommandant.De extreemheid van afgelopen zomer zat volgens de veiligheidsregio niet in het aantal incidenten. Weliswaar lag dat aantal met 600 fors hoger dan de 361 van een jaar eerder, maar vooral het aantal uren dat brandweermensen in de weer waren is opvallend.Het blussen van het vuur duurde namelijke meerdere dagen. De brandweermannen en -vrouwen moesten daarom regelmatig worden afgelost. "Ook korpsen van veel verder weg hebben een bijdrage geleverd", aldus Stuivenberg.De ongeveer 750 brandweervrijwilligers in Drenthe werkten afgelopen zomer bij elkaar opgeteld ruim 13.000 uur. Samen met loonwerkers en helikopters van Defensie gebruikten de spuitgasten ruim 13 miljoen liter water om de verschillende branden te bestrijden.Deskundigen van het KNMI stellen dat de zomers in Nederland mogelijk droger worden door klimaatverandering. Het risico op natuurbranden kan daardoor toenemen, beseft ook de Veiligheidsregio Drenthe."We hoeven niet zo veel te veranderen aan wat we nu doen", stelt brandweercommandant Gert-Jan Stuivenberg. De brandweer heeft nog steeds voldoende mensen paraat, al wordt dat wel steeds lastiger."Als je kijkt naar de beroepsbevolking en de leeftijdsopbouw in Drenthe, dan zal het steeds moeilijker worden om voldoende vrijwilligers te vinden", vertelt Stuivenberg, doelend op de vergrijzing in onze provincie.De langdurige inzet van brandweervrijwilligers vraagt een offer van werkgevers. De vrijwilligers hebben vrijwel allemaal een baan naast hun taak als brandweerman. "Werkgevers zijn heel toegeeflijk in het beschikbaar stellen van hun medewerker", zegt Gert-Jan Stuivenberg. "Maar op het moment dat mensen meerdere dagen niet op kantoor komen, krijg je fronsende wenkbrauwen."Een gesprek met de werkgever haalt de kou meestal uit de lucht. "Als we meer langdurige inzetten krijgen, zullen we vaker het gesprek met die werkgever aan moeten", denkt de brandweercommandant. Een voordeel is dat hoe langer een incident duurt, hoe beter het aantal brandweermensen dat nodig is in te plannen valt.