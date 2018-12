Mobitrans maakt in afgeslankte vorm doorstart

Mobitrans Personenvervoer gaat in afgeslankte vorm door. Het bedrijf in Ruinen ging begin december failliet, maar maakt nu beperkte doorstart onder dezelfde eigenaar.

Het bedrijf richt zich onder meer op leerlingenvervoer, vervoer voor dagbesteding en zorgvervoer in de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld.Curator Jan van Burg denkt dat het ontslagen personeel snel elders werk heeft, meldt het Dagblad van het Noorden.Er werkten 47 mensen bij Mobitrans. Daarvan kunnen er 14 aan het werk blijven. Een beperkte doorstart betekent dat een gedeelte van de activiteiten in een nieuwe vorm wordt voortgezet. "De eigenaar van Mobitrans heeft nog andere bedrijven die zijn gericht op personenvervoer. Een deel van de opdrachten voor het leerlingenvervoer en zorg zal hij in die nieuwe vorm doen", aldus de curator.Mobitrans, opgericht in 2010, is volgens curator Van Burg failliet gegaan doordat vervoersbedrijf Connexxion de aanbesteding voor het vervoer kwijt is geraakt. Daardoor verdween 60 procent van de omzet. "Bijna geen enkel bedrijf kan dat aan. Het toont aan hoe kwetsbaar je bent als je afhankelijk bent van één grote opdrachtgever", aldus Van Burg.