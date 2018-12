Deel dit artikel:













Eerste lammetje Balloo komt net te laat voor Kerstmis Het eerste lammetje van Balloo met haar moeder (Foto: Nicolette Driessen)

In Balloo is vanochtend een lammetje geboren. Helaas voor de Herders van Balloo kwam het kleine schaap net te laat voor Kerstmis.

Dat er een lammetje geboren werd, kwam niet als een grote verrassing voor herder Albert Koopman. De herder heeft de rammen namelijk al vroeg bij de ooien gelaten en hoopte met de kerst wat lammetjes te kunnen verwelkomen.



Kerststal

"We hadden graag wat lammetjes in de kerststal gehad, want dat vinden de kinderen zo leuk. Maar we hebben de stal nu nog steeds en daar gaan moeder en dochter vanaf morgen in", vertelt Koopman.



Trots is de herder wel op zijn lammetje, ondanks de iets te late geboorte voor kerst aan. Koopman: "Ik denk dat dit het eerste Drentse lammetje van het seizoen is. De komende weken kunnen we er trouwens nog een stuk of twintig verwachten!"