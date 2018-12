Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het laatste weekend voor de jaarwisseling staat op het punt van beginnen. Heb je al leuke plannen, of heb je moeite om iets te vinden? Wij zetten de leukste uitjes voor je op een rijtje.

Om te genieten van de muziek van Iris Hond, moet je vrijdagavond naar theater de Tamboer. Deze eigenzinnige pianiste oogst wereldwijd lof met haar album Dear World. Niemand minder dan Leonard Cohen jubelde zelfs:Tijdens dit theaterconcert speelt ze naast eigen composities, ook stukken van Chopin en Rachmaninoff. Ze vertelt hiermee haar bewogen levensgeschiedenis.Het concert begint om 20.15 uur in Hoogeveen.Een unieke ervaring om in de huifkar, en met een deskundige gids van Natuurmonumenten, het grootste natte heidegebied van Europa te verkennen. In de schemering komen dieren tevoorschijn die zich overdag verstopt houden in het bos. Met wat geluk zie je die dieren tijdens de tocht. Onderweg wordt er een paar keer gestopt. De tocht begint op zaterdag om 16.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Meer informatie is te vinden via de website Zaterdagmiddag heb je de mogelijkheid om met elektrische terreinauto's door de bossen van Exloo te touren. Rijd, onder leiding van een gids, rond in de winterse setting. Tijdens de tocht wordt er warme koffie, thee of chocolademelk geschonken. Meer informatie over deze unieke tocht is te vinden op de website van de leverancier van de elektrische auto's.Wibi Soerjadi, die al 35 jaar in het muziekvak zit, gaat wederom de Nederlandse theaters in. Met zijn indringende, beeldende pianospel weet hij een groot publiek te raken. Werken van Liszt en Chopin komen voorbij, maar ook Soerjadi's eigen composities zullen te horen zijn. Het concert vindt zondag in theater De Tamboer in Hoogeveen plaats en begint om 14.30 uur.Het oud jaar uitzwaaien met een leuke wandeling? In Drouwen kun je meedoen aan deze gezellige wandeltocht die geschikt is voor het hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer neemt gezinnen mee op pad en laat allerlei wetenswaardigheden zien van het bos. Door het jaar heen zijn er verschillende thema’s, afhankelijk van het seizoen. Aanvang: 12.00 vanaf het Boomkroonpad.