Veel Drenten naar Duitsland voor vuurwerk

Een tripje naar Duitsland is populair dit weekend voor het inkopen van vuurwerk. Winkels vlak over de grens boeren goed en zien veel Nederlandse klanten. Zoals de Lasterieshop in Twist, gerund door de Nederlander Peter Lasterie.

"Hier komt 95 procent van de klanten uit Nederland. We zitten hier vlakbij Zwartemeer en spreken de Nederlandse taal," zegt medewerker Jawad Nuri van de winkel. De prijzen liggen hier zo'n 25 procent lager dan in Nederland.Eén van de klanten kocht al langer diervoeder bij de winkel in Twist en vorig jaar ook voor het eerst vuurwerk. Dat beviel goed. "De kwaliteit is hier hetzelfde, maar het is hier veel goedkoper. Ik snap wel dat mensen hier inkopen. Ze letten natuurlijk op hun portemonnee."Aan de Drentse kant van de grens in Klazienaveen is er toch ook veel klandizie bij de Vuurwerkbunker. "Het loopt mooi door. Het verloopt in pieken," vertelt eigenaar Ashwin Poelman. Vooral het evenementenvuurwerk - de grote dozen die aan elkaar zijn te koppelen - doet het erg goed dit jaar. De voorraad 'Sodom en Gomorra' was een paar uur na het begin van de verkoop al op.Een klant komt helemaal uit het Groningse Garnwerd om dat evenementenvuurwerk te halen. "Zo zwaar hebben ze het in Groningen niet," zegt hij. Eerder kocht hij vuurwerk in Duitsland, maar dat beviel niet. "Nederlanders overspoelen de supermarkten in Duitsland. De wachttijden zijn heel lang. En het zwaardere vuurwerk mag hier nu ook worden verkocht. Het is hier groter, zwaarder, mooier en beter van kwaliteit. Vandaar."Dat het druk is bij de vuurwerkverkoop in Duitse winkels is goed te zien in deze supermarkt in Emlichheim, vlak over de grens bij Coevorden:Probleem in Klazienaveen is dus niet dat de klanten massaal naar Duitsland trekken. "Wij hebben ieder jaar nog steeds iets meer omzet," zegt Poelman. En dat terwijl het bedrijf al tienduizenden euro's heeft geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen zoals de sprinklerinstallatie. Iets dat de winkels in Duitsland niet hoeven. Daar staat het vuurwerk gewoon op stelling in de supermarkt tussen de broodjes. Maar Poelman klaagt niet, want hij verkoopt goed.Toch denkt hij dat de verkoop van consumentenvuurwerk zijn langste tijd heeft gehad. "Ik denk dat er zoveel regels komen dat het op een gegeven moment niet meer leuk is. Ik denk dat het binnen tien jaar is bekeken," aldus Poelman.