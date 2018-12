Deel dit artikel:













Tandarts Visser uit De Wijk houdt er na 41 jaar mee op Sjoerd Visser en zijn vrouw Wilma gaan met pensioen (Foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe

Na 41 jaar is het mooi geweest voor tandarts Sjoerd Visser. Samen met zijn vrouw Wilma had hij al die tijd een praktijk in De Wijk, maar nu stopt hij ermee.

"Ik heb het hartstikke mooi gehad", blikt Visser terug. Tandarts zijn is zowel zijn werk als zijn hobby. "Onder je handen zie je iets mooi worden", omschrijft de zeventigjarige zijn werk. "Een dokter kan denken: mooi, die patiënt van twee weken geleden is niet meer teruggekomen. Maar ik zie het resultaat onder me gebeuren. Dat maakt me trots."



Al die tijd heeft zijn vrouw Wilma hem bijgestaan als assistente. Samen hadden ze de praktijk aan de Hoofdstraat in het dorp. "Dat ging over het algemeen goed", vindt Wilma Visser. "Soms was het lastig. Maar als je allebei genoeg andere dingen om handen hebt, kun je prima samenwerken."



'De ideale tandarts'

Visser stond bekend als de ideale tandarts voor mensen met bovengemiddelde angst voor het tandartsbezoek. In de wachtkamer en rest van de praktijk hoor je door de radiospeakers de rustgevende tonen van Mozart. Daarnaast past Visser hypnose toe, door via zijn duim op het voorhoofd de vermoeidheid door het lichaam te verspreiden en zo rust in het lichaam te praten. Dat werkte en voor veel cliënten was een bezoekje aan tandarts Visser dan ook geen nachtmerrie.



Toch was er één iemand die meer nodig had dan Mozart en een hypnose om haar ingreep te doorstaan. "Een grappig voorval was dat er ooit een mevrouw half bezopen binnenkwam. Zelf zei ze dat ze de mond met wat jenever had gespoeld, maar ze had zich duidelijk moed ingedronken. Uiteindelijk belde ze een dag later om excuses te maken, maar we vonden het geen probleem. De ingreep ging immers goed."



Veranderd beroep

In de 41 jaar is het beroep tandarts enorm veranderd, vooral door de techniek. "Zilver en goud worden niet meer gebruikt als vulmaterialen. En het boren is bijvoorbeeld een stuk aangenamer geworden dan destijds", lacht Visser.



Het tandartskoppel gaat de gesprekken met de dorpelingen het meest missen, maar voor een goed gesprek en een borrel is er op 5 januari nog een afscheidsreceptie in De Havezate, dichtbij de praktijk. Daarna kunnen de Vissers echt genieten van hun pensioen, te beginnen met een wintersportvakantie.