Warming-Up: Proosten op handhaving met Dick Lukkien FC Emmen-trainer Dick Lukkien is te gast in de laatste Warming-Up van 2018

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien is te gast in de laatste Warming-Up van 2018. De oefenmeester kende een jaar van uitersten met natuurlijk de promotie naar de eredivisie, die binnen enkele dagen werd overschaduwd door het overlijden van zijn vader.

In een uitgebreid interview praat Lukkien openhartig over het afgelopen jaar en blikt hij ook vooruit op 2019.



Dient Lukkien gewoon zijn contract uit?

|Belangrijkste vraag is natuurlijk: Dient hij gewoon zijn contract uit bij de Drentse club? Zijn huidige verbintenis loopt na dit seizoen nog één jaar door. "Ik zit hier goed op mijn plek en hoef zeker niet weg komende zomer. Als FC Groningen zich meldt? Ik val in herhaling, ik hoef hier op dit moment niet weg. We zijn aan iets moois bezig en ik heb het idee dat hier nog voldoende te behalen is."



Tussentijds verlengen

Lukkien heeft nog niet gedacht over het tussentijds verlengen van zijn contract. "Voor een voetballer ligt dat toch wat anders denk ik. Je wilt als club niet dat een speler na zijn laatste contractjaar gratis de deur uitloopt. Of ik überhaupt wil verlengen in de winterstop? Ik sta in ieder geval open voor een langer verblijf."



Casper Goedkoop

Van de huidige trainersstaf loopt alleen het contract van eerste assistent-trainer Casper Goedkoop af. Lukkien hoopt dat hij gewoon blijft. "Ik heb een goed gevoel bij hem, net als bij de anderen in de staf. Ik zou in ieder geval pleiten voor hem."