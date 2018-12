Deel dit artikel:













Kunstenaar 'afvalboeddha' Emmen: Verdrietig dat beeld weg moet De Boeddha van Tashi Norbu moet weg uit het Rensenpark (Foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe)

De Tibetaanse kunstenaar Tashi Norbu vindt het erg jammer dat zijn Boeddhabeeld moet verdwijnen uit het Rensenpark in Emmen. Hij had toestemming om het beeld een half jaar tentoon te stellen en dat is nu voorbij.

Kunstwerken die in het Rensenpark komen, mogen daar in principe een half jaar staan. Daarna moeten ze van de gemeente plaatsmaken.



Afvalboeddha

De twee meter hoge Boeddha van Norbu is helemaal gemaakt van afvalhout. Daarmee vraagt de kunstenaar aandacht voor het milieu. Hij maakte al eerder boeddha's van afval in andere steden over de hele wereld. Ook maakte Norbu kunst voor de Dalai Lama.



"Ik ben onder de indruk van de reactie van het publiek. Veel mensen hopen dat het mag blijven staan", zegt Norbu. Toch lijkt dat niet te lukken. De gemeente houdt vooralsnog voet bij stuk en dat betekent dat het kunstwerk voor 1 januari 2019 weg moet zijn.



Verplaatsen?

Norbu hoopt dat hij zijn Boeddha kan verplaatsen naar de ingang van zijn Museum of Contemporary Tibetan Art. Over het lot van de Boeddha gaat hij vandaag weer nadenken, al is het niet gemakkelijk voor de Tibetaan. Norbu: "Ik ben er wel emotioneel onder dat de Boeddha weg moet uit het Rensenpark, maar de regels van de gemeente moet ik nu eenmaal volgen en respecteren."