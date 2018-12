Deel dit artikel:













Huizen ontruimd na plofkraak in Emmen De plofkraak werd gepleegd aan het Valkenveld in Emmen (foto: Van Oost Media) De politie heeft de omgeving van het Valkenveld afgezet (foto: Van Oost Media)

Aan het Valkenveld in de wijk Rietlanden in Emmen is rond 1 uur vannacht een geldautomaat opgeblazen.

Omdat er mogelijk explosieven zijn achtergebleven, moeten omwonenden hun huis uit. Zij worden opgevangen in de kantine van een zorginstelling.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ook onderweg naar Emmen. De militairen gaan helpen bij het onderzoek naar de geldautomaat.



Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Het is volgens de politie onduidelijk of bij de plofkraak iets is buitgemaakt.



Later meer.