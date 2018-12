Deel dit artikel:













Huizen ontruimd na poging plofkraak in Emmen

Aan het Valkenveld in de wijk Rietlanden in Emmen is rond middernacht een poging gedaan om een geldautomaat op te blazen.

Geschreven door Steven Stegen

Omdat er mogelijk explosieven zijn achtergebleven zijn de woningen boven de geldautomaat ontruimd. Een aantal bewoners bleek op vakantie. Uiteindelijk zijn drie bewoners uit hun huis gehaald.



De gemeente heeft ze een hotelkamer aangeboden, maar twee bewoners willen liever terug naar hun eigen huis en wachten de ontwikkelingen af. Burgemeester Eric van Oosterhout was ook ter plaatse en sprak met de bewoners.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is inmiddels aangekomen in Emmen en onderzoekt de automaat van de SNS-bank. De flappentap zit nog in de muur en lijkt op het oog onbeschadigd.



Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Het is volgens de politie onduidelijk of bij de plofkraak iets is buitgemaakt.