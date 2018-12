Poging plofkraak in Emmen: bewoners kunnen weer naar huis

De politie heeft het gebied in Emmen waar vannacht een poging is gedaan een geldautomaat op te blazen weer vrijgegeven. Ook de bewoners kunnen weer terug naar hun woning boven de geldautomaat.

De plofkraak vond rond middernacht plaats bij een winkelcentrum aan het Valkenveld in de wijk Rietlanden in Emmen.Omdat er mogelijk explosieven waren achtergebleven werden de woningen boven de geldautomaat ontruimd en was een deel van het winkelcentrum afgesloten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de hele nacht onderzoek gedaan, rond half acht is het gebied weer vrijgegeven.De geldautomaat raakte licht beschadigd. Het is nog onduidelijk of bij de plofkraak iets is buitgemaakt. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie houdt vanochtend een buurtonderzoek.