Het is weer tijd voor kniepertjes en rolletjes Hoe maak je kniepertjes (foto: RTV Drenthe)

Het is bijna Oud en Nieuw en dus weer tijd om het wafelijzer tevoorschijn te halen voor het bakken van kniepertjes en rolletjes.

Kniepertjes eet je op Oudjaarsdag, want het oude jaar is uitgevouwen en heeft zich ontrold, dus eet je de kniepertjes plat. Op Nieuwjaarsdag eet je rolletjes, want het nieuwe jaar moet zich nog ontvouwen.



Hieronder een recept voor ongeveer honderd kniepertjes:



500 gram bloem

200 gram gesmolten boter

400 gram suiker

3 eieren

4 zakjes vanillesuiker

eventueel citroensap naar smaak



Meng alle ingrediënten door elkaar en draai er balletjes van, ter grootte van een soepbal.



Leg een balletje tussen het hete wafelijzer en bak er een goudbruin kniepertje van.