KVT diskwalificeert twee volleybalteams wegens wangedrag Organisatie kersttoernooi schorst twee volleybalteams (foto: Pixabay.com)

De organisatie van het Kerst Volleybal Toernooi in Assen heeft twee teams gediskwalificeerd wegens wangedrag.

Volgens de organisatie probeerden leden van de teams 's avonds sporthal Olympus binnen te komen om daar gebruik te maken van de bar.



De sporthal dient tijdens het toernooi als slaaplocatie en is alleen toegankelijk voor deelnemers die daar overnachten. Alle andere spelers worden niet binnengelaten. Spelers van de gediskwalificeerde teams wisten toch naar binnen te komen. Toen ze werden verzocht weg te gaan ontstond er volgens de organisatie buiten de hal een grimmige situatie.



'Daarbij is er brutaal, asociaal en intimiderend gedrag vertoond waarbij er verbale uitingen zijn gedaan naar vrijwilligers, beveiligers en organisatieleden', valt te lezen in een verklaring op de website van het toernooi.