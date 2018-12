Werkstraf voor truc met valse bank-app

Een 18-jarige Groninger krijgt een werkstraf van zestig uur voor oplichting en het uitgeven van vals geld. De jonge oplichter maakte gebruik van een valse bank-app.

De man kocht eind vorig jaar bij mensen in Assen en Groningen telefoons die via Marktplaats werden aangeboden. Hij ‘betaalde’ bij de deur via een valse bank-app. De slachtoffers kwamen daar pas achter toen de man al lang en breed met de telefoon was vertrokken.De Groninger werd in januari in Voorschoten uiteindelijk aangehouden toen hij valse bankbiljetten van 50 euro uitgaf en zonder een geldig rijbewijs op een scooter reed.De man volgt inmiddels een hulpverleningstraject. Daarom kreeg hij alleen een werkstraf. Hij moet de slachtoffers ook in totaal ruim 1000 euro schadevergoeding betalen.